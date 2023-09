Anche oggi, lunedì 4 settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 4 settembre 2023

Alonso (Manuel Regueiro), al suo ritorno, è accolto dall’affetto di Catalina (Carmen Asecas). Manuel è sempre in stato letargico e preoccupa tutti a Palazzo. Jimena (Paula Losada) non sembra reagire al dispiacere e diventa sempre più tesa. Jana di nascosto e con l’appoggio di Mauro (Antonio Velázquez), riesce a entrare in camera di Manuel per verificare il suo stato e offre di effettuare dei massaggi per ristabilire la circolazione e combattere decubito e atrofia muscolare.

Padre Camilo (Chico Garcìa) diventa sempre più inviso alla servitù e alle cuoche. Camilo se ne lamenta con Petra (Marga Martínez), fomentandone la reazione. Intanto il falso prete allunga il suo soggiorno con una finta scusa inventata di getto da Petra per sostenerlo. Cruz (Eva Martin) è distrutta e soffre per Manuel. Romulo tiene duro ma sembra perdere fiducia, anche da parte di Pia (Maria Castro), che teme la sua cagionevole salute.

Intanto Alonso avvisa Curro (Xavi Lock) che a breve arriverà il suo tutore per l’esame di ammissione al Beaumont College di Windsor come richiesto dal barone per l’istruzione del giovane a partire dall’anno seguente. Jana e Maria (Sara Molina) discutono perché hanno trovato un ultimo bigliettino di minacce al barone, ma riescono a nasconderlo. Cruz è in pensiero per il barone, e ordina a Romulo di inviare dei telegrammi ai suoi più cari amici. Jana va da Manuel e riesce a rimanere sola con lui e gli parla. Petra fa irruzione in cucina lamentandosi degli odori che riempiono la casa, e litiga pesantemente con Candela (Teresa Quintero), Simona (Carmen Flores Sandoval), e Lope (Enrique Fortun). Mauro fa notare a Romulo che il barone è partito lasciando alla Promessa alcuni oggetti, ed è sospettoso.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.