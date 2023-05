Anche oggi, mercoledì 31 maggio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 29 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2023

La Promessa, anticipazioni 31 maggio 2023

Il sergente continua l’indagine sull’omicidio di Tomàs: conferma che l’arma del delitto è un oggetto appuntito di circa 10 centimetri, forse un tagliacarte che Donna Cruz (Eva Martín) dice di aver perso. Il sergente interroga tutti i membri della famiglia riguardo il rapporto che avevano con Tomàs, puntando i suoi sospetti su Catalina (Carmen Asecas) e facendo pressioni su Jimena (Paula Losada) perché Tomàs non portava la fede al dito al momento della morte.

L’anello non è ancora stato ritrovato. Nel frattempo Pia (Maria Castro) viene sgridata da Romulo (Joaquin Climent) e Cruz per non essere andata a casa del padre della marchesa e non aver detto niente. Lei cerca di giustificarsi dicendo che non stava bene e che aveva troppo da fare, ma in realtà vuole evitare il barone perché l’ha stuprata, mettendola incinta. Simona (Carmen Flores) crolla dopo la morte di Tomàs e vorrebbe lasciare La Promessa. Romulo cerca di confortarla, ma è Jana che ci riesce e la cuoca le mostra una fotografia in cui Jana riconosce sua madre. Che rapporto unisce Dolores e Simona?

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.