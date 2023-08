Anche oggi, giovedì 31 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 31 agosto 2023

Catalina (Carmen Asecas) annuncia a tutti che Manuel è ancora vivo. Il duca de Los Infantes ordina a Camilo (Chico Garcìa) di trovate prove tangibili sulla poca stabilità economica della Promessa, con l’intenzione di annullare il fidanzamento tra Jimena (Paula Losada) e Manuel, e di convincere Jimena a non sposarlo qualora non muoia in ospedale.

Camilo inizia quindi a parlare con Jimena, che gli rivela la sua rabbia nei confronti della marchesa per averla rimproverata. Successivamente Cruz (Eva Martin) si scusa con Jimena per il suo comportamento. In seguito, Camilo parla con Simona (Carmen Flores Sandoval), strappandole una confessione molto delicata sul suo passato, ma l’atteggiamento poco ecclesiastico di Camilo solleva in Simona qualche sospetto, che condivide con Candela (Teresa Quintero) e Jana. Cruz ordina di far preparare la camera per Manuel, avendone chiesto il trasferimento dall’ospedale presso La Promessa. Inoltre, chiede novità sul barone, suo padre, di cui non si hanno ormai notizie da tempo.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.