Anticipazioni della puntata de La Promessa di venerdì 14 giugno 2024, alle 14:50 su Canale 5. La soap opera spagnola tiene compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 14 giugno 2024:

La ricerca al convento

Jana e Abel (Alejandro Vergara) lasciano il convento a mani vuote, senza sapere se il bambino si trovi lì. Petra (Marga Martinez) chiede a Feliciano se i domestici sanno qualcosa del bimbo di Pia (Maria Castro), ma a parte la pista del convento, non ci sono altre informazioni. Dopo il fallimento nel recupero del bambino, Abel e Jana cercano un nuovo alleato per il loro bizzarro piano di salvataggio: Manuel, che accetta senza esitazioni.

Pia sta meglio, ma Candela non la vuole incontrare

Candela (Teresa Quintero), traumatizzata dal fatto di aver perso il bambino di Pia, si convince ad andare dalla governante per scusarsi per la scomparsa del suo bambino. Pia, naturalmente, non dà nessuna colpa all’amica e la consola.

Il duca invita al pranzo tutta la famiglia

Dopo aver affascinato Antonio con un giro sull’aeroplano, il duca rimane così contento che per far conoscere Manuel al padre estende l’invito alla festa reale a tutti i De Lujan. Cruz (Eva Martin) rivela la notizia a sua cognata, che non la prende bene. Cruz, saputo che Jimena (Paula Losada) non intende andare alla festa reale e vuole trasferirsi a Madrid, dice a Manuel di farle cambiare idea. Intanto la marchesa continua a litigare con la cognata, questa volta per i vestiti per la festa.

Catalina fa da mediatrice

Catalina (Carmen Asecas) cerca di consolare suo padre e lui le racconta dell’incidente di Pedro e delle accuse di Fernando. La giovane cerca di mediare tra i due fratelli, ma senza successo.

Le richieste di Curro e Maria

Curro (Xavi Lock) va a trovare Ramona per scoprire altro sul suo passato, ma fallisce. La donna continua a fingere di non sapere nulla. Maria (Sara Molina) chiede nuovamente a Salvador (Mario Garcìa) di sottoporsi all’intervento chirurgico per recuperare la vista.

Martina ama ancora Curro

Martina (Amparo Piñero) sente le pressioni dei genitori e di Antonio de Carvajal y Cifuentes per il matrimonio, ma lei ama ancora segretamente Curro. Quest’ultimo soffre molto per la situazione e non sa più cosa fare. Ma dopo aver chiesto consiglio alla sorella, decide di affrontare Martina.

La Promessa, replica puntata di oggi

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.