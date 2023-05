Anche oggi, martedì 30 maggio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 29 MAGGIO AL 1° GIUGNO 2023

La Promessa, anticipazioni 30 maggio 2023

La Promessa è in pieno scompiglio per la morte di Tomàs, avvenuta il giorno successivo al suo matrimonio. Pia (Maria Castro) ha un malore mentre è in cucina con il resto del personale, che pensa si tratti di agitazione per via dell’omicidio.

Cruz (Eva Martín) parla con Manuel e gli fa notare che, in seguito alla morte del fratello, toccherà a lui assumersi nuovi ruoli di comando all’interno della famiglia, per mantenerne il prestigio, ma lui ribadisce che il suo unico interesse è l’aviazione.

Jana si intrufola nella stanza in cui giace il corpo di Tomas per rimettergli la fede, ma viene sorpresa da Lola (Laura Simon). Il sergente Funes raggiunge la tenuta per condurre le indagini ed eseguire l’autopsia, e chiede alla servitù di non allontanarsi dalla tenuta, in quanto sospetta che il colpevole sia ancora nella proprietà. La presenza di Jana, ultima arrivata, desta sospetti. Jimena (Paula Losada), ormai vedova, vorrebbe lasciare la tenuta per tornare dai suoi genitori, ma Cruz le chiede di rimanere.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.