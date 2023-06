Anche oggi, venerdì 30 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 30 giugno 2023

Jana incontra Curro (Xavi Lock), ma non dice una parola e lui la tratta con disprezzo. Manuel dà a Catalina (Carmen Asecas) il premio della Coppa de Los Pedroches perché usi i soldi per La Promessa. Mauro (Antonio Velazquez) e Leonor (Alicia Bercàn) parlano di nascosto di quanto desiderano stare insieme.

Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) trovano delle empanadas dolci preparate dalla cuoca misteriosa, e siccome nel piatto c’è della menta, Candela pensa sia opera della defunta marchesa, che era amante di quella pianta. Lope (Enrique Fortùn) fa capire loro che non può esserci una “cuoca fantasma”.

Jana trova Manuel nell’hangar che la invita a fare un viaggio in aeroplano insieme, ma lei rifiuta, seguendo il consiglio che le ha dato prima Maria (Sara Molina), di prendere le distanze da Manuel perché i rapporti padroni-cameriere non finiscono mai bene. Curro propone di fare un picnic, Cruz (Eva Martin) boccia l’idea, ma Leonor e Manuel accettano. Teresa (Andrea Del Rio) conforta Pia (Maria Castro) che si lamenta per la sua condizione. Anche Candela la conforta, vedendo che non sta bene.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.