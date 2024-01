Oggi, mercoledì 3 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche questa settimana, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 3 gennaio 2024

Pia (Maria Castro) ribadisce a Candela (Teresa Quintero) che non vuole che si sappia che il bambino che porta in grembo è figlio del barone, nemmeno per l’eredità. Sotto richiesta di Jana, Pia sta indagando su Dolores e chiede informazioni a Simona (Carmen Flores Sandoval) che sembra nascondere qualcosa.

Insieme a Lope (Enrique Fortun), Pia e Gregorio (Bruno Lastra) decidono di dire la verità su Salvador (Mario García) a Maria (Sara Molina), ma è Petra (Marga Martínez) a dare la notizia, in modo indelicato, alla ragazza.

Cruz (Eva Martin) inizia a sospettare che Elisa (Lisi Linder) sappia del tentato avvelenamento, ma Lorenzo (Guillermo Serrano) cerca di sviarla. Intanto la baronessa dovrà fermarsi alla tenuta per chiudere la questione del testamento.

Simona (Carmen Flores Sandoval) cerca di fare pace con Candela invitandola a teatro, ma riceve un netto rifiuto e si sfoga con Lope, Martina (Amparo Piñero) e Catalina (Carmen Asecas). Quest’ultima intanto riceve la notizia dal padre che arriverà il denaro per attuare le innovazioni a La Promessa, ma che non sarà lei a gestire il tutto, bensì Manuel, perché lui è un uomo ed è l’erede.

Catalina ne rimane sconvolta, cerca di opporsi. Blanca (Paula Jornet) dice a Manuel che lui è innamorato di Jana, ma lui risponde che è un amore impossibile. Intanto Elisa è costretta a fermarsi a La Promessa perché il notaio che si occupa del testamento del Barone verrà operato di appendicite e ci vorranno altre due settimane prima che torni al lavoro, il che rende ancora più nervosa Cruz.

Blanca va in cucina per fotografare i cuochi all’opera, ma si brucia sul braccio. Jana pensa alla ferita di Blanca e le due legano. Maria (Pia Adarre), dopo essersi disperata per aver scoperto della morte di Salvador (Mario García) da Petra, ringrazia tutti i suoi colleghi per la discrezione e il sostegno, a parte Petra che invece riceve una bella strigliata, prima appunto da Maria e poi da Candela.

Catalina soffre per essere stata allontanata dalla gestione della tenuta, così Manuel prova a parlare di nuovo con suo padre, ma Alonso non vuole che Catalina si occupi della Promessa perché é una donna. Intanto Don Gregorio (Bruno Lastra) chiede scusa ai domestici per il suo atteggiamento.

