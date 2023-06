Anche oggi, giovedì 29 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 29 giugno 2023

Petra (Marga Martinez) dice a Cruz (Eva Martin) che Manuel potrebbe essere andato alla gara di aviazione, ma non ne è sicura e Cruz la punisce bruciandole la mano con una candela. Manuel rientra a notte fonda e Cruz lo sgrida. All’indomani, Alonso (Manuel Regueiro) gli comunica che dovrà sposare Jimena (Paula Losafa) per farsi corrispondere la dote dai duchi e salvare La Promessa, ma lui si rifiuta categoricamente.

Lope (Enrique Fortùn) chiede a Mauro (Antonio Velazquez) cosa gli succede, perché è sempre più distratto, e lui risponde che è confuso sui suoi sentimenti per Teresa. Tadeo dice a Catalina (Carmen Asecas) di essersi accorto che lo lascia vincere di proposito, le chiede una partita vera e lei lo batte.

Romulo (Joaquìn Climent) si scusa con Maria (Sara Molina) per aver perso le staffe quando lo ha interrogato su Curro, ma le dice che se continuerà con la sua impertinenza verrà licenziata. Cruz scopre che il duca di Aguinaga ha diffuso la voce che i Lujan sono in bancarotta e decide che dovrà porre rimedio. Manuel si confida con Jana, dicendole che è difficile essere figlio dell’alta società e lei lo consola.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.