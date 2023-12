Oggi, venerdì 29 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche nella settimana di Natale, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 29 dicembre 2023

-La puntata va in onda dalle 14:10 alle 16:55-

Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) mettono a punto un piano per uccidere Elisa (Lisi Linder), Cruz ritiene che la soluzione migliore sia un veleno che non lascia tracce. Jimena (Paula Losada) offre una somma di denaro a Jana come risarcimento per quello che le è accaduto a casa dei suoi genitori, ma la cameriera rifiuta categoricamente, scatenando la rabbia di Jimena che si sfoga con Manuel, che però prende le parti di Jana.

Curro (Xavi Lock) chiede a Lorenzo se Eugenia (Alicia Moruno) potrebbe non essere la sua vera madre e Lorenzo gli confida che la gravidanza della donna ha avuto molti punti oscuri. Romulo (Joaquín Climent) confida a Mauro (Antonio Velázquez) di voler lasciare la Promessa.

Curro riferisce a Jana quello che gli ha raccontato suo padre e lei gli promette che indagherà con i membri anziani della servitù. Lope (Enrique Fortun), dopo aver ricevuto la notizia della morte di Salvador, non ha il coraggio di rivelarlo a Maria. Alonso telefona al fratello, Fernando, per capire se sia al corrente che Martina e’ a La Promessa. Ma, astutamente, lei evita che si sentano. Lope insiste per dire a Maria della tragica morte di Salvador (Mario García).

Jana si offre di farlo al posto suo. Lorenzo fa il doppio gioco: finge di assecondare Cruz per eliminare Elisa, mentre rivela i dettagli del suo piano omicida che divertita butta benzina sul fuoco. Martina (Amparo Piñero) ricatta Petra impedendole di rivelare a Cruz (Eva Martin) il motivo della lite tra le cuoche. Gregorio (Bruno Lastra) convoca Romulo e la pace sembra fatta.

Curro ottiene il permesso di andare a trovare la madre in sanatorio ma andrà solo. Alonso mette alle strette Lorenzo per il prestito. Romulo confessa a Pia che andrà dai duchi de Grijalva per un probabile nuovo lavoro e che lascerà La Promessa. Jana respinge le continue attenzioni di Manuel. A colazione Jimena scoppia in una scenata di gelosia per la freddezza di Manuel e, sul più bello, Gregorio annuncia loro una visita inattesa.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.