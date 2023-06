Anche oggi, mercoledì 28 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 28 giugno 2023

Teresa (Andrea Del Rio) dice a Leonor (Alicia Bercàn) di sapere tutto su lei e Mauro (Antonio Velàzquez) e le chiede di non spezzargli il cuore. Alonso dice a Cruz (Eva Martìn) che il duca darà loro la dote di Jimena (Paula Losada) solo se le faranno sposare Manuel, e la marchesa pensa di poter sfruttare la cosa a proprio vantaggio perché Jimena, essendo vedova, non è molto appetibile, nonostante la sua ricchezza.

Manuel decolla di nascosto per partecipare alla coppa de Los Pedroches e lascia tutti in preda all’angoscia. Maria (Sara Molina) interpella Romulo (Joaquìn Climent) per scoprire quando arriverà Curro e il maggiordomo va su tutte le furie quando la cameriera inizia a fare domande su Eugenia e sull’infanzia del signorino.

Catalina (Carmen Asecas) aggiorna Alonso (Manuel Regueiro) sull’andamento della tenuta e riceve i suoi complimenti per il lavoro svolto. Candela (Teresa Quintero) regala a Pia (Maria Castro) un paio di scarpette per il bambino, che ha ricamato ai ferri e Pia si commuove per il gesto. Teresa scoppia in lacrime in cucina, dice a Candela e Simona (Carmen Flores Sandoval) che lei e Mauro si sono lasciati, senza spiegarne il vero motivo, e le due la consolano.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.