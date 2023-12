Oggi, giovedì 28 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche nella settimana di Natale, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 28 dicembre 2023

-La puntata va in onda dalle 14:10 alle 16:55-

Tutti i domestici a palazzo si danno da fare per coprire Jana nei suoi doveri, in modo che Petra (Marga Martinez) non si accorga che è ancora malata. Jimena (Paula Losada) si scusa con Jana e afferma di non sapere niente di quanto accaduto a casa dei suoi genitori, ma soprattutto non si capacita di come sia potuto succedere.

Il piano di Martina (Amparo Piñero) di rinchiudere Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) per risolvere i loro problemi, ottiene il risultato opposto: le cuoche litigano più che mai, facendo capire che non c’è soluzione ai loro problemi.

Il disagio della gravidanza di Pia (Maria Castro) si accentua. Inoltre, la governante deve affrontare una conversazione imbarazzante con Gregorio (Bruno Lastra) per chiarire i limiti della loro vita coniugale. Cruz (Eva Martin) espone a Lorenzo (Guillermo Serrano) il suo piano per liberarsi una volta per tutte della baronessa de Grazalema. Secondo la marchesa è l’unica via d’uscita che hanno per evitare che la donna si impossessi del denaro del barone de Linaja. Ma il Capitano nutre qualche perplessità al riguardo.

Candela affronta la tragedia della morte di suo marito davanti alla servitù, raccontando tutta la vicenda. Alonso (Manuel Regueiro) illustra a Cruz le nuove idee per La Promessa, ma Cruz, notato lo zampino di Catalina, fa promettere ad Alonso che il futuro della tenuta sarà solo in mano a Manuel. Quest’ultimo riceve da Jana il rifiuto di un eventuale relazione con lei, e più tardi l’obbligo da parte di Alonso di assolvere ai doveri della tenuta rinunciando all’aviazione.

Elisa (Lisi Linder) annuncia la sua partenza, ma non prima che venga eseguito il testamento del defunto barone. Durante la conversazione, però, Elisa flirta ancora con Alonso, scatenando in Cruz una gelosia che la porta a pianificare l’assassinio della baronessa con la complicità di Lorenzo. Curro (Xavi Lock) deduce, a seguito di una confessione con Jana, di non essere figlio né di Lorenzo né di Eugenia. Martina comunica a Lope (Enrique Fortun) la morte di Salvador (Mario García) in battaglia. Pia, invece, chiede a Don Gregorio di abbracciare la sua parte sensibile.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.