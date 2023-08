Anche oggi, lunedì 28 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 28 agosto 2023

Salvador e Maria (Sara Molina) si dicono addio. Lui parte per il fronte africano. Maria trova in camera il diario di Jana. Lo legge e scopre che Jana vuole vendicarsi di un uomo. Intuisce che sia il barone. Trova anche una pistola. Preoccupata, addormenta Jana con il cloroformio e la lega al letto, portandola a riflettere sulle sue azioni.

Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) acconsentono a mandare Leonor a studiare moda a Parigi. Leonor (Alicia Bercán) dà la notizia a Mauro (Antonio Velázquez) poi fa un discorso di addio davanti a tutta la sua famiglia. Camilo (Chico Garcìa) riceve una telefonata dal duca de los Infantes, il quale lo intima a tenere d’occhio sua figlia Jimena (Paula Losasa) e a verificare che le voci sulla rovina della famiglia Lujan siano vere.

In tal caso, il duca si dice pronto ad annullare il matrimonio. Manuel scrive un biglietto a Jana, in cui le dice che è disposto a mandare all’aria il suo matrimonio a patto che loro due lascino la Promessa insieme. Le da’ appuntamento all’hangar per fuggire. Jana non trova il biglietto quindi non si presenta all’appuntamento.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.