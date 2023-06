Anche oggi, martedì 27 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 27 giugno 2023

Avendo il duca accettato l’invito da parte dei marchesi, quest’ultimi organizzano una battuta di caccia con l’intento di manipolarne il risultato, facendo apparire il duca un abile cacciatore. Nel frattempo Jana convince Manuel a non abbandonare la competizione, offrendogli il suo aiuto a terminare il suo aereo.

Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero) consoleranno Pia (Maria Castro), trovandola intenta a prepararsi un infuso per dormire. Il mattino seguente, Pia ha una discussione tagliente con Petra, la quale vuole sapere il motivo per cui Jana non ha più abbandonato la Promessa.

Tadeo e Catalina (Carmen Asecas) discutono durante una partita a scacchi, dove Tadeo incita Catalina a non mollare le sue battaglie. Quest’ultima durante la cena col duca, espone le sue idee rivoluzionarie, facendole passare per idee di Manuel, raccogliendo consensi dal Duca. Leonor (Alicia Bercàn), dopo aver umiliato Teresa (Andrea Del Rio), riceve una sua visita in camera, dove espone il suo malcontento per il malo modo in cui viene trattata da Leonor.

