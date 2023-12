Oggi, mercoledì 27 dicembre 2023, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche nella settimana di Natale, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 27 AL 29 DICEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 27 dicembre 2023

-La puntata va in onda dalle 14:10 alle 16:55-

Gregorio (Bruno Lastra) propone a Pia (Maria Castro) di cercare una casa in cui vivere insieme, ma lei preferisce rimanere alla Promessa, in camere separate, fino alla nascita del bambino. Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano), all’insaputa di Alonso (Manuel Regueiro), cercano di escogitare un modo per impedire che la baronessa erediti il denaro del barone.

Maria (Sara Molina) chiede a Pia di concedere un giorno di riposo a Jana, che è ancora troppo debole per lavorare, e chiede alle cuoche di prepararle una ricca colazione. Jana vorrebbe tornare al lavoro, e rifiuta di farsi visitare, ma ha un capogiro che la fa rimanere a letto. Elisa (Lisi Linder), davanti a Cruz, ricorda le serate di gioventù trascorse con Alonso in intimità, suscitando imbarazzo.

Viste le difficoltà per la vendita del palazzo di Cadice, Lorenzo dice ad Alonso e Catalina (Carmen Asecas) di essere disposto a concedere loro in prestito. Petra riferisce alla marchesa che Jana si rifiuta di lavorare da quando è tornata dalla casa dei duchi. Tra Martina (Amparo Piñero) e Curro (Xavi Lock) si crea un’atmosfera romantica. Manuel e Catalina concordano che Jimena (Paula Losada) si sia vendicata del fatto che Jana e Catalina abbiano aggiustato l’aereo.

Cruz convoca Gregorio e gli ordina di far tornare a lavorare Jana, pena il licenziamento della ragazza. Gregorio cerca di convincerla che Jana ha bisogno di riposo ma Cruz è irremovibile. Pia, Teresa (Andrea Del Rìo), Maria, Lope (Enrique Fortùn) e Mauro (Antonio Velázquez) decidono di aiutare Jana facendo le sue faccende.

Lorenzo dice a Cruz di non essere riuscito a trovare nessuna informazione negativa sulla baronessa. Alonso comunica a Cruz che il palazzo di Cadice sarà molto difficile da vendere e che Lorenzo gli ha offerto di dargli un prestito. Cruz è favorevole. Martina decide di chiudere a chiave Simona e Candela (Teresa Quintero) nell’ufficio di Pia per costringerle a riappacificarsi. Manuel si rifiuta di andare a Siviglia con Jimena e le dice che è molto arrabbiato per come è stata trattata Jana a casa dei duchi. Cruz dice a Lorenzo che a questo punto devono uccidere la baronessa.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.