Anche oggi, martedì 26 settembre 2023, alle 16:40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. A differenza di quanto precedentemente annunciato da Canale 5, la soap prosegue anche in autunno.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 25 AL 29 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 26 settembre 2023

Cruz (Eva Martin) ammette di aver ordinato a Petra (Marga Martinez) di vendere la spilla della defunta Marchesa e ha una brutta discussione con Catalina (Carmen Asecas) per questo. Lope (Enrique Fortùn) e Maria (Sara Molina) si chiariscono dopo il bacio, ma rimane dell’imbarazzo tra di loro. Cruz si sfoga contro Petra per la questione di Padre Camilo (Chico Garcìa), additandole tutta la colpa. Curro (Xavi Lock) si confida con Jana, ma lei provoca la sua ira insinuando che Lorenzo (Guillermo Serrano) non sia il vero padre di Curro.

Jana vorrebbe dirgli la verità e Maria cerca di dissuaderla. Intanto lei e Catalina continuano a studiare i progetti dell’aereo di Manuel per poterlo riparare. Mentre Alonso (Manuel Regueiro) è al telefono con gli avvocati per risolvere la questione dell’eredità del barone, a La Promessa arriva il Duca de Los Infantes, che fa chiamare sua figlia Jimena (Paula Losada), visto che il marchese si è rifiutato di riceverlo, e la informa che vuole impedire le nozze tra lei e Manuel.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.