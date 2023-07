Anche oggi, mercoledì 26 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 26 luglio 2023

Petra (Marga Martínez) annuncia ai marchesi che padre Camilo, suo amico, si fermerà a La Promessa per circa un mese prima di diventare parroco a Leon. La notizia spaventa Alonso (Manuel Regueiro), che nota la fame del prete.

Salvador (Mario Garcìa) chiede a Maria (Sara Molina) un’idea per andare in paese a spedire una lettera importante, è l’ennesimo ricorso che lui invia per chiedere il congedo dal servizio di leva obbligatorio e evitare l’invio al fronte.

Manuel porta Jana in volo, ma lei capisce che è un addio e chiude ogni futuro sviluppo tra loro per non soffrire. Padre Camilo (Chico Garcìa) non è nuovo a Jimena (Paula Losada) che dice di averlo già incontrato. Il padre si schermisce, poi dichiara che lo avrà scambiato, come altri, per un attore di Vaudeville e spettacoli con ballerine nude, il che suscita ilarità. Petra interviene salvando le apparenze. Mauro (Antonio Velázquez) respinge Leonor (Alicia Bercán) rammentandole che una fuga d’amore li condurrebbe entrambi alla rovina. Leonor si dice disposta a tutto per amore.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.