Anche oggi, lunedì 26 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 26 AL 30 GIUGNO 2023

La Promessa, anticipazioni 26 giugno 2023

Grazie a Jana, Manuel parteciperà alla competizione per la Coppa de los Pedroches. Ma Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martìn) temono che il figlio non partecipi alla battuta di caccia tra nobili per salvare il rapporto con il Duca De Los Infantes e la proprietà dal disastro.

Teresa (Andrea Del Rio) consola Mauro (Antonio Velàzquez) e lo mette in guardia da Leonor (Alicia Bercàn) che lo fa soffrire. Donna Pia (Maria Castro) si rivolge a Romulo (Joaquìn Climent) per via delle cattiverie di donna Petra (Marga Martiez).

Catalina (Carmen Asecas) ottiene da Tadeo il foraggio necessario al bestiame, in cambio lui acquista la scacchiera di Tomas e ottiene una assurda e forzata vittoria agli scacchi a suo dire necessaria per poter trattare gli affari con una donna.

Romulo richiama all’ordine donna Petra che sembra non battere ciglio, dato il benestare della marchesa, finchè Romulo non perde le staffe e la mette alle strette. Infine la lettera di risposta all’invito alla battuta del duca De Los Infantes, tanto attesa, giunge nelle mani di Alonso e Cruz.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.