Anche oggi, martedì 25 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 25 luglio 2023

Catalina (Carmen Asecas) ordina a Petra (Marga Martínez) di tacere con i marchesi sul fatto che Lope (Enrique Fortùn) stia aiutando Simona (Carmen Flores Sandoval) in cucina. Intanto, Mauro (Antonio Velázquez) tenta dissuadere Leonor (Alicia Bercán) dal suo piano di fuggire con lui per sposarsi e le mostra con durezza come sarebbe la sua vita se decidessero di farlo.

Jimena (Paula Losada), nel tentativo di consolidare il suo rapporto con Manuel, decide di aiutarlo nelle riparazioni dell’aeroplano, lui accetta volentieri e, tra i due, sembra stabilirsi una certa complicità che rattrista Jana che, casualmente, li vede.

Leonor si sfoga con Manuel per le sue pene d’amore, pur tacendo l’identità dell’uomo di cui è innamorata, e questo fa sì che anche Manuel rifletta sulla sua situazione con Jimena, finché non arriva a fare una dichiarazione d’amore a Jana.

Camilo (Chico Garcìa) parla con Pia (Maria Castro), offrendole il suo conforto, ma quando la donna scopre che Petra ha raccontato al sacerdote della sua gravidanza, va su tutte le furie e si scontra con lei. Intanto, Teresa (Andrea Del Rio) è sempre più preda dell’interesse del barone.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.