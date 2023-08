Anche oggi, giovedì 24 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 21 AL 25 AGOSTO 2023

La Promessa, anticipazioni 24 agosto 2023

La Guardia Civile porta via Salvador per interrogarlo e Lope (Enrique Fortùn) rivela a Maria (Sara Molina) il motivo per cui il giovane è stato arrestato. Lope e Maria chiedono a Romulo (Joaquìn Climent) di andare in caserma, all’indomani, per intercedere per Salvador.

Il barone accusa Romulo di avergli lasciato un biglietto minaccioso dentro il libro che sta leggendo, ma il maggiordomo nega; Jana lascia un secondo biglietto e a quel punto il barone perde le staffe e fa una sfuriata a Romulo, minacciando di farlo uccidere.

Martina (Amparo Piñero) rimprovera Mauro (Antonio Velázquez) e gli restituisce la medaglietta che questi aveva regalato a Leonor (Alicia Bercán). Padre Camilo spinge Manuel ad aprirsi con lui e il signorino gli confessa che i De Lujàn sono in una una situazione economica complicata; tra le righe, gli lascia intendere che si sposerà solo per dovere. Jana ruba una pistola dal comò in salotto. Teresa (Andrea Del Rio) chiede al barone se la sua offerta di lavoro è ancora valida e questi le risponde che ne parleranno con calma quando tornerà dal suo viaggio a Cordova.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.