Anche oggi, mercoledì 23 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 23 agosto 2023

Candela (Teresa Quintero) scopre i compromettenti documenti di Salvador che è costretto così a rivelare di cosa si tratta: ha ottenuto, con l’aiuto di Miguel e il sostegno di Lope (Enrique Fortùn), un certificato di inidoneità per evitare il servizio di leva obbligatorio, che lo avrebbe costretto ad imbarcarsi per il fronte in Marocco.

Le donne si irrigidiscono, ma poi lo rassicurano che non lo denunceranno. Jana entra nell’hangar dove trova Manuel e Jimena (Paula Losada). Manuel scatta a entrambe una foto ricordo della loro amicizia, a Jana la cosa non piace e se ne lamenta con Maria.

Mauro (Antonio Velázquez) è demoralizzato per Leonor (Alicia Bercán), Manuel si dimostra amichevolmente comprensivo. Petra (Marga Martínez) rivela a don Camilo che il matrimonio tra Jimena e Manuel è opera dell’insistenza della signora Cruz con uno scopo preciso: salvare le sorti economiche di La Promessa. Curro (Xavi Lock) rivela a Martina (Amparo Piñero) che Leonor aveva tentato di lanciarsi da una delle torri, ma grazie a lui aveva desistito.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.