Anche oggi, giovedì 22 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 22 giugno 2023

Il sergente Funes informa i marchesi che Lola (Laura Simòn) si è impiccata e ha lasciato un biglietto in cui confessa l’omicidio di Tomas; ma lui stesso non crede al suicidio e incontra Jana in segreto per dirle di non aver visto né il corpo, né la lettera, e che quando ha provato a indagare, è stato ricollocato a Tetouan.

Teresa (Andrea del Río) chiede a Romulo (Joaquín Climent) perché Mauro (Antonio Velázquez) non ha mai parlato di lei a nessuno e lui risponde che una volta lo ha fatto: il giorno della veglia per Tomas, quando è stato trovato col viso sporco di rossetto, solo che non era quello di Teresa.

Cruz (Eva Martin) e Leonor (Alicia Bercán) vanno a trovare i duchi de Los Infantes e vengono ricevute da Jimena (Paula Losada), la quale dice che non tornerà a La Promessa. Romulo dice a Catalina (Carmen Asecas) che Tadeo continuerà a fornire loro il foraggio, ma che vuole giocare a scacchi contro di lei. Petra (Marga Martínez) riferisce a Cruz che Pia è incinta; Teresa affronta Mauro, il quale le dice la verità e confessa di essere innamorato di Leonor.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.