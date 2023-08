Anche oggi, martedì 22 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 21 AL 25 AGOSTO 2023

La Promessa, anticipazioni 22 agosto 2023

Durante la cena di proposta, Manuel regala un anello di fidanzamento a Jimena (Paula Losada) e le chiede di sposarlo. Intanto, Jana viene chiamata da Pia (Maria Castro) perché si assicuri che Romulo (Joaquín Climent) non sia ferito gravemente, poiché l’uomo rifiuta di chiamare un medico.

Jana appura che Romulo non versa in gravissime condizioni, nonostante il violento pestaggio, e si convince che sia stato il barone a tendergli una trappola, poiché lui stesso lo aveva mandato a Lujan per una commissione ed era l’unico a sapere dove si trovasse.

Nel frattempo, Martina (Amparo Piñero), la nipote di Alonso, arriva a la Promessa per aiutare Leonor (Alicia Bercán) a riprendersi dalla disperazione in cui è caduta per via di Mauro (Antonio Velázquez). Jana confida a Maria che, durante la cena, ha riconosciuto nell’anello che indossava il barone, quello che portava l’uomo che uccise sua madre e giura vendetta. Maria cerca di dissuaderla dal fare azioni avventate. Candela trova il documento che Lope (Enrique Fortùn) nasconde e gli chiede spiegazioni.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.