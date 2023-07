Anche oggi, venerdì 21 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 21 luglio 2023

Manuel, dopo aver baciato Jana, le confessa il suo amore. Maria (Sara Molina) interrompe il momento romantico, non permettendo ad Jana di dare una risposta a Manuel. I due si rincontreranno in una sala, dove Jana ribadisce che, a causa del suo rango, è meglio troncare la cosa sul nascere.

Alonso (Manuel Regueiro) comunica a Cruz (Eva Martìn) che l’affare con de Belmonte non è stato concluso a causa di interessi diversi. Mauro (Antonio Velázquez) discute con Romulo (Joaquín Climent), che lo redarguisce sulla relazione con Leonor (Alicia Bercán).

Quest’ultima, a causa di un sospetto di Curro (Xavi Lock) su una relazione tra lei e Mauro, gli dice che Mauro é solo un fastidioso pedinatore. Padre Camilo (Chico Garcìa) rassicura Lope (Enrique Fortùn) sul fatto che non sarà rivelato da nessuno del suo ruolo in cucina, ma durante una chiacchierata con Petra (Marga Martínez) le dice di non rendersi complice di questa bugia.

Nel frattempo, Romulo, Pia (Maria Castro), Lope, e Simona (Carmen Flores Sandoval), preoccupati del fatto che Catalina ha visto Lope in vesti da cuoco, inizieranno a riflettere su come rivelare ai marchesi di Lope. Infine, Pia viene attaccata fisicamente.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.