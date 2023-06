Anche oggi, mercoledì 21 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 21 giugno 2023

Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz (Eva Martin) dicono a Manuel che deve smettere di volare perché é un hobby pericoloso, oltre che costoso, e che non potrà partecipare alle esposizioni e alle gare di aerei perché il sergente Funes gli sta addosso.

Catalina (Carmen Asecas) richiama Tadeo, il fornitore di foraggio, e per prendere tempo con i pagamenti gli offre la possibilità di scegliere un oggetto prezioso come pegno; Tadeo sceglie la scacchiera che la defunta marchesa aveva regalato a lei e Tomas e a malincuore Catalina se ne separa.

Simona (Carmen Flores Sandoval) riceve un cestino di dolci dalla cuoca misteriosa e chiede a Lope (Enrique Fortún) di scrivere a suo figlio Antonio una lettera di auguri per la gravidanza della nuora. Le cameriere spettegolano su Pia (Maria Castro) e Teresa (Andrea del Río) prende le sue difese, inoltre viene declassata a semplice cameriera per evitare che debba occuparsi di Leonor (Alicia Bercán). Jana é convinta che Curro (Xavi Lock) sia in realtà suo fratello Marcos e che Eugenia abbia finto di essere sua madre; inoltre scopre che la fede di Tomas è scomparsa dal suo nascondiglio.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.