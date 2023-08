Anche oggi, lunedì 21 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 21 AL 25 AGOSTO 2023

La Promessa, anticipazioni 21 agosto 2023

Cruz (Eva Martin) fa riportare Eugenia al sanatorio senza dirlo a nessuno. Curro (Xavi Lock) ne rimane molto turbato. Leonor (Alicia Bercán) continua a non stare bene. Durante la colazione anche Manuel e Catalina (Carmen Asecas) fanno delle obiezioni sulla partenza improvvisa di Eugenia. Cruz chiede a Curro di riferirle come ha trovato Leonor. La donna decide di farla visitare dal dottor Ayala.

Curro ha un diverbio con Cruz sulla partenza di Eugenia. Manuel confida a Carolina di essere molto felice di sposare Jimena (Paula Losada) e che intende occuparsi della tenuta per poterla lasciare ai loro eredi. Jana consola Curro che è in lacrime. Il barone sgrida Curro e Jana prova a difenderlo provocando le ire del barone.

Miguel torna alla tenuta e consiglia a Lope (Enrique Fortùn) e a Salvador di andarsene il prima possibile. Don Romulo (Joaquín Climent) non è rientrato alla tenuta e Pia (Maria Castro) dovrà sostituirlo per la cena di fidanzamento. Alla tenuta arrivano i duchi de los Infantes. Jose chiede rassicurazioni a Camilo su Manuel e sulla sua famiglia.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.