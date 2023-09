Anche oggi, mercoledì 20 settembre 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 20 settembre 2023

Jana è intenzionata a ricostruire l’aereo di Manuel, ma Maria (Sara Molina) cerca di farla desistere dal suo piano, dicendole che stavolta non vuole essere coinvolta. Lope (Enrique Fortùn) vorrebbe dire a Maria che Salvador (Mario Garcia) è stato fatto prigioniero dai nemici, ma decide di tacere la notizia fino al momento in cui non avrà maggiori informazioni e certezze al riguardo.

Jimena (Paula Losada) tenta di convincere Manuel che, prima dell’incidente, avevano deciso che il viaggio di nozze sarebbe stato una crociera sull’Atlantico. Jana ha deciso di ricostruire l’aereo di Manuel, convinta che debba essere lui a prendere le redini della sua vita. Ma Jana sa che avrà bisogno di aiuto e denaro. Riuscirà a convincere Catalina (Carmen Asecas) ad accettare di collaborare con lei?

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.