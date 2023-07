Anche oggi, giovedì 20 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 17 AL 21 LUGLIO 2023

La Promessa, anticipazioni 20 luglio 2023

Petra (Marga Martínez) non si rassegna al fatto che padre Camilo (Chico Garcìa) lasci La Promesa e crede di aver trovato un modo per dissuaderlo. Nella sua impazienza di fornire a Jimena (Paula Losada) un approccio sentimentale a Manuel, Cruz (Eva Martìn) propone un primo passo per ottenere la sua fiducia.

Curro (Xavi Lock) inizia a perdere la speranza di trovare la preziosa copia del “Don Chisciotte” che la zia l’ha incoraggiato a cercare, ma, quando comincia a pensare di arrendersi, Jana trova il libro. Curro non vede l’ora di avvisare la zia Cruz, convinto che questa volta riceverà le sue congratulazioni.

Teresa (Andrea del Río) non riesce a superare la nostalgia del suo corteggiamento con Mauro (Antonio Velázquez)e si mette a piangere ogni volta che le tornano in mente i ricordi di quel periodo. Il Barone de Luhan la trova in uno di quei brutti momenti ma, sorprendentemente, tratta la domestica con estrema delicatezza. Pia (Maria Castro), quando viene a sapere dell’episodio da Teresa, comincia a preoccuparsi. Mauro, vedendo Leonor (Alicia Bercán) e Juan, si rende conto che il loro è un amore impossibile.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.