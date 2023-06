Anche oggi, martedì 20 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 20 giugno 2023

Il barone minaccia Pia (Maria Castro) di vendicarsi dopo che lei lo ha accusato di essere un violentatore e subito dopo decide di lasciare la Promessa. Mauro (Antonio Velàzquez) non vuole che Teresa (Andrea del Río) lo baci mentre sono all’interno della tenuta.

Simona (Carmen Flores Sandoval) non ce la fa più a restare nella sua stanza e decide di tornare in cucina. Cruz (Eva Martin) chiede a Pia se conosce il motivo della partenza improvvisa del barone, ma Pia le dice di non sapere nulla. Manuel vuole partecipare a un evento con il suo aereo ma Romulo (Joaquín Climent) gli consiglia di non farlo.

A Manuel pesa di doversi occupare della tenuta. Il sergente Funes interroga Manuel sul quale nutre molti sospetti. Cruz vuole convincere Funes che l’assassina sia Lola (Laura Simon) ma Funes vuole continuare a indagare e dice che Lola avrebbe utilizzato un coltello preso in cucina e non un prezioso tagliacarte. Per Lola sarebbe stato un rischio rubare il tagliacarte. Funes sospetta che l’assassino sia un membro della famiglia. Petra (Marga Martìnez) fruga nei cassetti di Simona e scopre la scatola della medicina.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.