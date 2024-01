Oggi, martedì 2 gennaio 2024, alle 14:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”. Canale 5 ha deciso di mandare in onda la soap anche questa settimana, allungandone la messa in onda, al posto di Terra Amara.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 2 gennaio 2024

Alla tenuta arriva Blanca (Paula Jornet), una vecchia amica di Manuel, un’avventuriera. Jimena (Paula Losada) si indispettisce vedendo la complicità tra i due e fa una scenata al marito. Jana è preoccupata perché Pia (Maria Castro) non ha ancora le erbe che le aveva detto di prendere.

Jana e Lope (Enrique Fortun) non sono riuscite a dire a Maria (Pia Adarre) che Salvador (Mario García) è morto. Pia si propone di dirglielo lei. Cruz (Eva Martin) e Lorenzo (Guillermo Serrano) decidono, su consiglio di Petra (Marga Martínez), di avvelenare il thé che Elisa (Lisi Linder) prende tutte le sere prima di coricarsi.

Continuano le liti fra Simona (Carmen Flores Sandoval) e Candela (Teresa Quintero). Candela racconta a Jana e a Teresa (Andrea del Río) che il marito di Simona ha ucciso suo marito e che Simona le è stata vicino solo per il rimorso.

Lorenzo dice a Cruz che il notaio è d’accordo a disfarsi dell’ultimo testamento del barone. Cruz scopre che il tentativo di avvelenare la baronessa non è andato a buon fine e, spinta da Petra, inizia a sospettare che Lorenzo stia facendo il doppio gioco.

Jimena litiga con Manuel, prima perché sono andati a teatro in comitiva, poi perché lui ha portato Blanca a fare un giro sull’aereo. Jana tenta di dire a Maria che Salvador è morto, ma non ci riesce, e si sfoga con Lope per non averlo fatto.

Gregorio (Bruno Lastra) dice ad Alonso (Manuel Regueiro) che il suo lavoro a La Promessa è stato portato a termine e che se ne andrà, per cercare un lavoro con cui mantenere Pia e il bambino. Pia rivela a Jana quello che ha scoperto su Dolores parlando con Candela e trova un espediente per fare domande anche a Romulo sull’argomento.

Lorenzo acconsente al prestito di denaro, ma chiede ad Alonso di firmare un contratto di prestito. Candela dice a Pia di aver capito che il barone è il padre di suo figlio e le suggerisce di dirlo a tutti e di avanzare pretese sulla sua parte di eredità.

