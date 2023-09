Anche oggi, martedì 19 settembre 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 18 AL 22 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 19 settembre 2023

Padre Camilo (Chico Garcia), il finto prete, è stato scoperto e, prima che possano interrogarlo, sfodera una pistola e lega e imbavaglia Funes (Rafa de Vera) e Alonso (Manuel Regueiro), nella speranza di riuscire a fuggire. Catalina (Carmen Asecas) libera i due uomini, che riescono a catturare Camilo, per poi darlo in custodia dalla Guardia Civile e mandarlo in caserma. Lorenzo decide di portare suo figlio a far visita a Eugenia (Alicia Moruno) in sanatorio ma al loro ritorno Curro (Xavi Lock) è visibilmente scosso.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.