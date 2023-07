Anche oggi, martedì 18 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 18 luglio 2023

Cruz (Eva Martín) e Alonso (Manuel Regueiro) discutono perché questi ha accettato che il barone faccia da fideiussore per un prestito da parte della banca, e quando Cruz affronterà il padre, il barone minaccerà di diseredarla. Jana aiuta Curro (Xavi Lock) con la ricerca della prima edizione del Don Chisciotte e questi si apre con lei, dicendole di aver avuto un’infanzia terribile, con una madre sempre in sanatorio e un padre che non c’era mai.

Leonor (Alicia Bercán) vuole fuggire insieme a Mauro (Antonio Velázquez), ma lui cerca di tenerla con i piedi per terra; Romulo (Joaquín Climent) è sul punto di rivelare al marchese la storia tra i due, ma poi ci ripensa e suggerisce ad Alonso di organizzare una cena con i De Belmonte per parlare di affari e per stimolare la conoscenza tra Leonor e Juan Luis.

Insieme a Pia (Maria Castro), Romulo convince i marchesi ad assumere un aiutante di cucina che lavorerà gratis per imparare da Simona (Carmen Flores Sandoval), senza dire loro che si tratta di Lope (Enrique Fortùn). Padre Camilo (Chico Garcìa), in viaggio per Leon, si presenta a La promessa chiedendo un po’ d’acqua, viene sfamato e ospitato.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.