Anche oggi, venerdì 18 agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 16 AL 18 AGOSTO 2023

La Promessa, anticipazioni 18 agosto 2023

Manuel riceve in regalo da Jimena (Paula Losada) una macchinetta fotografica. Simona (Carmen Flores Sandoval) e Lope (Enrique Fortùn) discutono in cucina su quale sia il dolce più adatto per le nozze. Leonor (Alicia Bercán) scrive una lettera a Martina (Amparo Piñero), nella quale racconta il suo amore infranto per Mauro (Antonio Velázquez).

Curro (Xavi Lock) ed Eugenia (Alicia Moruno) ricordano i bei tempi passati insieme. Nel frattempo, Maria (Sara Molina), dopo aver sbrigato le faccende con Jana, prende servizio in camera di Eugenia. Quest’ultima le racconta qualche dettaglio poco chiaro su come lei ha avuto Curro.

Il barone scopre tramite una chiacchierata con Teresa (Andrea Del Rio) che Romulo (Joaquín Climent) e Pia (Eva Martin) non vogliono che i due si incontrino. Questo scatena un diverbio tra il barone e Romulo, dove Romulo ha la meglio, lasciando il barone con l’amaro in bocca. Miguel decide di lasciare La Promessa e scappare nella notte. Maria apprende da Salvador che Miguel ha lasciato la villa. Il giorno seguente, Maria entra in camera di Eugenia, ma rimane sbigottita.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.