Anche oggi, venerdì 16 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 16 giugno 2023

Manuel (Arturo Sancho) porta in volo Jana. Entrambi si rendono conto dell’attrazione reciproca, alla quale Jana vuole sfuggire. Il volo è comunque servito a procurarsi l’adrenalina che potrebbe servire a curare Simona (Carmen Flores Sandoval), che è in gravi condizioni.

Nel frattempo, Maria (Sara Molina), Lope (Enrìque Fortùn) e la stessa Jana si rendono conto che, per somministrare il farmaco, è necessario un medico, che non può essere quello che ha sempre avuto in cura Simona e che si è definitivamente arreso.

Candela (Teresa Quintero) è fermamente ostile al loro piano. Teme che sia del tutto inutile. Manuel, su richiesta di Jana, fa venire un suo amico, Ricardo, da poco laureato in medicina. Petra (Marga Martìnez) scopre nell’hangar che il motore dell’aereo è ancora bollente e trova sul velivolo un foulard. Va subito a riferirlo a Pia (Maria Castro). Catalina (Carmen Asecas) incontra Tadeo, che ha smesso di rifornire di foraggio gli animali della tenuta perché i proprietari sono in forte ritardo con i pagamenti.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.