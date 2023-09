Anche oggi, venerdì 15 settembre 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 15 settembre 2023

Lope (Enrique Fortun) confida a Teresa (Andrea Del Rio) che Salvador (Mario Garcia) è stato catturato dai nemici in battaglia, decidono però di non riferirlo a Maria (Sara Molina). Jana scopre che Cruz (Eva Martin) e Jimena (Paula Losada) stanno mentendo a Manuel sul suo passato e sulla relazione con quest’ultima.

Jana vorrebbe far ricordare a Manuel la sua passione per il volo e, parlando con Catalina, si offre di riparare l’aeroplano, il cui rottame è ora nell’hangar della tenuta. Cruz continua a maltrattare Curro (Xavi Lock) e ad avere battibecchi con Lorenzo, soprattutto riguardo l’eredità del barone.

