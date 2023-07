Anche oggi, venerdì 14 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 14 luglio 2023

Manuel si dichiara contrario alla volontà di sua madre di farlo sposare con Jimena (Paula Losada). Quando decide di parlare alla sua promessa, per chiarire la situazione, scopre che anche lei è della stessa idea. Tuttavia, Jimena finge.

È infatti in combutta con Cruz (Eva Martín) per cercare di manipolare il marchesino. Al contempo, Jana si sfoga con Maria (Sara Molina) perché si sente tradita da Manuel. Lope (Enrique Fortùn), tornato alla Promessa, teme che il suo segreto possa giungere alle orecchie dei padroni, pertanto decide di lasciare la proprietà una volta per tutte, perché il suo sogno è quello di fare il cuoco.

Catalina (Carmen Asecas) cerca di convincere suo padre a non appoggiare il matrimonio tra Manuel e Jimena, però Alonso sostiene che sia l’unica via possibile per salvare la tenuta. Tuttavia, avendoci pensato, Alonso (Manuel Regueiro) rimprovera Cruz di essere stata incauta ad annunciare così prematuramente il fidanzamento. Romulo (Joaquín Climent) sorprende Leonor (Alicia Bercán) e Mauro (Antonio Velázquez) mentre chiacchierano intimamente chiusi in una stanza e si fa sospettoso.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.