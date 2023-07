Anche oggi, giovedì 13 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 10 AL 14 LUGLIO 2023

La Promessa, anticipazioni 13 luglio 2023

Per la cena del compleanno di Cruz (Eva Martín), Mauro (Antonio Velázquez) fa la spesa sbagliata. Simona (Carmen Flores Sandoval) va in ansia, per paura di fare brutta figura. Lope (Enrique Fortùn) la tranquillizza e le consiglia un menù semplice ma sfizioso con quello che c’è in casa.

In questa occasione, Simona svela a tutti i suoi colleghi che Lope è la famosa “cuoca misteriosa” e si fa aiutare a cucinare. Cruz ricorda al figlio Manuel che ora è lui l’erede del marchesato de Lujan, quindi si aspetta che cambi atteggiamento, specialmente durante la festa del suo compleanno.

Pia (Maria Castro) confida a Candela (Teresa Quintero) che non ha abortito e le chiede se può farle altri vestitini all’uncinetto. Candela, felice, le promette di restare sempre al suo fianco. La sera del ballo, la cena viene apprezzata da tutti gli ospiti. Simona vuole ringraziare Lope, lo cerca ma lui è sparito, lasciando un bigliettino di addio. Durante il ballo, Cruz annuncia il fidanzamento tra il figlio Manuel e Jimena (Paula Losada), cogliendo di sorpresa Manuel.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.