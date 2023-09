Anche oggi, martedì 12 settembre 2023, alle 16:20 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DALL’11 AL 15 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 12 settembre 2023

Jana, Teresa (Andrea Del Rio), Pia (Maria Castro) e Maria (Sara Molina) si riuniscono e condividono angosce e paure, rievocando gli avvenimenti della notte in cui il barone è morto. Giorni addietro, l’uomo tenta di abusare di Teresa e Pia, per salvarla, lo uccide con una statuetta; Maria e Jana entrano nella sala da fumo e le quattro donne si ritrovano a doversi sbarazzare del corpo.

Decidono d’inscenare un’improvvisa partenza per Cordova da parte del barone, in modo da non destare sospetti. Jana e Pia prendono l’auto del barone e la lanciano in un crepaccio con l’uomo a bordo, mentre Maria e Teresa rimangono in casa a cancellare le prove del delitto.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.