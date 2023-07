Anche oggi, mercoledì 12 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 12 luglio 2023

Dopo lo scampato incendio nell’hangar, Jana vede che Curro (Xavi Lock) ha sul petto la stessa macchia che aveva il suo fratellino, e questo conferma i suoi dubbi. Curro e Manuel parlano dell’incidente con il resto della famiglia, e Manuel riferisce che il merito è di Jana, mentre per Curro è del cugino.

Il Barone chiede di conoscere Jana per ringraziarla di aver salvato la vita del nipote, e lei rimane turbata dall’incontro. Jimena (Paula Losada) e Manuel fanno lezione di ballo insieme in vista della festa, e Manuel promette alla ragazza di ballare con lei tutte le volte che vorrà, per ringraziarla.

Catalina (Carmen Asecas) parla con il padre per rassicurarlo delle sorti della tenuta. Pia convoca Candela (Teresa Quintero) per chiederle il motivo della sua freddezza, e la cuoca le rivela che è dovuta alla scelta di liberarsi del bambino perché lei avrebbe voluto averne, ma ha avuto due gravidanze finite tragicamente.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.