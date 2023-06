Anche oggi, lunedì 12 giugno 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 12 AL 16 GIUGNO 2023

La Promessa, anticipazioni 12 giugno 2023

Le condizioni di Simona (Carmen Flores Sandoval) continuano a peggiorare. Il medico le diagnostica l’idropisia e la dichiara in pericolo di vita. Jana rivela a Maria (Sara Molina) che il medico per cui lavorava prima aveva trattato un caso simile con un farmaco innovativo: l’adrenalina.

Le due donne chiedono a Catalina (Carmen Asecas) se puç aiutarle a procurarglielo, per provare a salvare la vita della cuoca, ma la donna non accetta. Il barone rivela a sua figlia Cruz (Eva Martin) che la Promessa è sul lastrico a causa della mala gestione di Alonso (Manuel Regueiro) ed esorta la figlia a prendere in mano le redini della situazione.

Nel frattempo, Catalina, che ha sentito bisbigliare i due, va dal padre Alonso e pretende di sapere la verità. Dopo essere stata messa al corrente della situazione, decide di cercare una strategia per aiutare il padre. Teresa (Andrea del Río) viene licenziata da Leonor, che la accusa di non essere adatta a fare questo lavoro.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.