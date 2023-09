Anche oggi, lunedì 11 settembre 2023, alle 16:10 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 11 settembre 2023

Gregorio (Bruno Lastra), su mandato di Alonso (Manuel Regueiro), torchia e minaccia la servitù di future epurazioni se non salterà fuori la spilla rubata, e avvisa che chiederà ai signori di dare mandato alla Guardia Civile di proseguire le indagini sul furto.

Pia (Maria Castro) sostiene Romulo (Joaquín Climent), ormai abbattuto dal ruolo di Gregorio, e lo spinge a non mollare. Don Gregorio sorprende Jana davanti alla stanza di Manuel e le ordina di starne alla larga. La famiglia De Lujan trascorre tutta la giornata lontana da La Promessa per il funerale del barone De Linaja; alla funzione partecipano anche Petra (Marga Martinez) e Padre Camilo (Chico Garcia). Manuel continua a sentire un inspiegabile profumo di camomilla e Jimena (Paula Losada) lo plagia, raccontandogli bugie sulla loro storia.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.