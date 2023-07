Anche oggi, martedì 11 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 11 luglio 2023

Jimena (Paula Losada) insegna a Manuel a ballare il valzer e inizia a provare qualcosa per lui, Jana li vede ridere e scherzare e prova una forte gelosia. Curro (Xavi Lock) dice a Leonor di non fidarsi di Jana, perché secondo lui nasconde qualcosa.

Cruz (Eva Martin) rimprovera Curro per aver quasi alzato le mani su Jana: se si scoprisse che i de Lujan picchiano la servitù, sarebbe un disastro per la reputazione della famiglia. Prima di partire per Puebla de Tera, Mauro prende per sbaglio la lista del menù, anziché quella della spesa.

Catalina (Carmen Asecas) dice a Tadeo che può saldare il debito, liberandolo dall’accordo delle partite a scacchi, ma lui rifiuta: vuole continuare a giocare, perché per lui gli scacchi sono più preziosi del denaro. Candela (Teresa Quintero) continua a evitare Pia (Maria Castro) e Simona (Carmen Flores Sandoval) le dice che deve scusarsi con lei per il modo in cui si sta comportando. Catalina decide d’indossare il vestito della defunta marchesa alla festa di compleanno di Cruz.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.