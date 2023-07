Anche oggi, lunedì 10 luglio 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 10 AL 14 LUGLIO 2023

La Promessa, anticipazioni 10 luglio 2023

Alonso (Manuel Regueiro) riprende il comportamento di Curro (Xavi Lock) nei confronti di Jana. Cruz (Eva Martin) chiede ad Alonso di convincere Catalina (Carmen Asecas) a partecipare alla sua festa, con il suo carattere ribelle possa intralciarla.

Alla visita di Alonso a Catalina, segue quella di Cruz, dove le due hanno una discussione. Jana, durante le pulizie all’hangar, trova l’orecchino di Jimena (Paula Losada), che consegna poi a Manuel, esprimendogli la sua gelosia e la sua intenzione di interrompere quel sentimento dolce che li accomuna.

Cruz commissiona un nuovo menù francese, i cui ingredienti dovranno essere reperiti a Lujan, costringendo Mauro (Antonio Velàzquez) a partire per Puebla de Tera per procurarli, insieme ai sigari amati dal marchese e lo champagne. Più tardi Catalina, durante un dialogo con Jimena, mostra il suo disappunto su quanto la festa gravi sulla servitù, raccogliendo la piena empatia di Jimena per la servitù. A seguire, Jimena dà appuntamento a Manuel per insegnargli il valzer.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.