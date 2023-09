Anche oggi, venerdì 1° settembre 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

SCOPRI LE ANTICIPAZIONI DE LA PROMESSA DAL 28 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2023

La Promessa, anticipazioni 1° settembre 2023

Curro (Xavi Lock) e Jana commentano la notizia che Manuel non è morto. Sembra che Manuel entro un paio di giorni tornerà a casa ma non si conoscono le sue condizioni. Jana cerca di nascondere a Curro il libro di Delitto e castigo, ma Curro se ne accorge.

Per fortuna non nota il biglietto all’interno. Lope (Enrique Fortùn) dice a Maria (Sara Molina) di aver promesso a Salvador di occuparsi di lei e vedendola triste la invita a ballare. Maria non vuole uscire dal palazzo, così Lope le propone di imparare a giocare a mus.

Petra (Marga Martínez) chiede a Candela (Teresa Quintero) perché quando p entrata in cucina lei e Simona (Carmen Flores Sandoval) hanno di colpo smesso di parlare. E se stessero parlando male di lei. Candela le dice che non è così e che stavano dicendo che Camilo (Chico Garcìa) era un ficcanaso.

Camilo, su suggerimento del duca, dice a Jimena (Paula Losada) che probabilmente sarà molto difficile occuparsi di Manuel. Simona sgrida Candela per quello che ha detto a Petra. Catalina (Carmen Asecas) e Curro sono molto preoccupati per le condizioni di Manuel. Il barone è sparito, non si hanno sue notizie.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.