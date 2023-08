Anche oggi, martedì 1° agosto 2023, alle 14:45 su Canale 5 va in onda una nuova puntata La Promessa, la nuova soap opera spagnola che vuole tenere compagnia al pubblico del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Titolo originale della serie, che ha debuttato su La 1 nel gennaio 2023, è “La Promesa”.

La storia è quella di Jana Exposito (Ana Garces), giovane donna che si infiltra come cameriera all’interno della tenuta La Promesa, di proprietà dei marchesi di Lujan. Il suo obiettivo è scoprire chi abbia ucciso, quindici anni prima, la madre e che fine abbia fatto suo fratello minore.

Nel farlo, però, Jana incontra l’amore, quello per Manuel (Arturo Sancho), uno dei figli dei marchesi e che, dopo la morte del fratellastro Tomàs (Jordi Coll), è destinato a diventare l’erede principale della famiglia. Jana, quindi, deve decidere se seguire il suo obiettivo di scoprire la verità o lasciarsi andare ai sentimenti.

La Promessa, anticipazioni 1° agosto 2023

Jana cerca di estorcere informazioni su Eugenia da Catalina (Carmen Asecas) e Manuel, scoprendo così che la donna in passato ha avuto grosse difficoltà ad avere figli. Maria (Sara Molina) chiede a Pia (María Castro) di essere affiancata da Salvador nelle cure di Eugenia.

La governante, seppur con qualche perplessità, accetta. Maria, comunica ad Jana che Eugenia sembra dare segni di coscienza. Petra (Marga Martínez) induce Candela (Teresa Quintero) a credere che Simona (Carmen Flores Sandoval) e Lope (Enrique Fortùn) stiano malignando alle sue spalle.

E così la donna, mossa dall’invidia, versa nel piatto di Eugenia delle mandorle che potrebbero ucciderla, poiché la donna vi è allergica, ma per fortuna Lope se ne accorge appena in tempo. Padre Camilo (Chico Garcìa) si informa sulla situazione finanziaria de La Promessa con Tadeo e successivamente anche con Petra, che gli conferma che i signori sono a corto di denaro contante. Catalina propone un affare a Tadeo, quello di vendere la loro confettura di mirtilli. L’uomo, piacevolmente stupito dalla bontà del prodotto, accetta.

La Promessa su Mediaset Infinity

Oltre che durante la messa in onda in tv, è possibile vedere La Promessa in streaming su Mediaset Infinity e sull’app per smart tv, tablet o smartophone. A questo link la pagine ufficiale della soap opera.