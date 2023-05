La Promessa, il cast della soap opera di Canale 5

Come ogni soap opera che si rispetti, anche La Promessa, in onda nel pomeriggio di Canale 5, mette in scena numerosi intrecci per cui è necessario avere un cast di attori ed attrici ben nutrito. Per una produzione in onda ogni giorno, d’altra parte, è proprio la possibilità di passare da una vicenda all’altra a tenere il ritmo e il pubblico incollato allo schermo.

Il cast della soap opera ambientata a Cordova nel 1913 è capitanato da Ana Garces: la giovane attrice interpreta Jana Exposito, la ragazza la cui indagine sotto copertura nella tenuta che dà il titolo alla serie dà il via al racconto. Garces è affiancata da interpreti poco noti al pubblico italiano, ma anche da alcuni che, invece, sono già apparsi sulla nostra televisione, in altre soap opera di successo. Scopriamo insieme, quindi, il cast de La Promessa.

Il cast de La Promessa

La protagonista

Ana Garces è Jana Exposito: determinata, coraggiosa, orgogliosa, è tornata al palazzo de La Promesa per cercare il fratello scomparso e rendere giustizia alla madre, assassinata proprio lì, 15 anni prima. Il piano di infiltrarsi nel palazzo funziona, ma si complica per Manuel (Arturo Sancho), il figlio dei marchesi di Luján.

La famiglia dei marchesi

Eva Martín è Cruz Ezquerdo: è la Marchesa de Luján. Ambiziosa, astuta, senza scrupoli, figlia del barone di Linaja, ha ricevuto un’educazione rigida, in cui famiglia e reputazione sono al di sopra di tutto. Anche della vita e della morte. Fin dal primo momento, diffida di Jana e ne ostacola l’interesse per Manuel. Tra le serie a cui ha lavorato l’attrice, Merli: Sapere aude.

Manuel Regueiro è Alonso Luján: è il marchese di Luján. Fedele difensore della tradizione, non sa adattarsi ad una società in evoluzione. Ha sposato Cruz in seconde nozze, dopo la perdita della prima moglie, Carmen, che continua a vedere reincarnata nella figlia Catalina (Carmen Asecas). Alonso ama la famiglia e il Palazzo, ma alcune decisioni errate ne potrebbero compromettere il futuro. L’attore è stato visto anche ne Il Segreto (era Ignacio) ed in Una Vita (era il colonnello Arturo Valverde).

Arturo Sancho è Manuel Lujan: terzo dei quattro figli del marchese, non si è mai interessato agli obblighi e alle responsabilità derivanti dal cognome: è il fratellastro Tomás (Jordi Coll), l’erede designato. Manuel ama solo il volo e il suo aeroplano. Ma l’improvvisa morte di Tomás cambierà tutto.

Carmen Asecas è Catalina Lujan: figlia di primo letto del marchese, e gemella di Tomás, ha grande talento nel gestire la tenuta: la visione moderna e concreta delle cose, ne farebbero l’erede ideale de La Promessa. Ma, per tradizione, una donna non può esserlo. Con la morte del gemello, in Catalina qualcosa si spezzerà per sempre.

Alicia Bercan è Leonor Lujan: è la più piccola dei figli del marchese. Frivola e immatura, dopo la morte di Tomás realizza quanto la vita sia imprevedibile e breve. Per questo motivo si lascia andare ad un amore impossibile, senza valutarne le conseguenze, con il primo servitore de La Promessa, Mauro (Antonio Velázquez).

Paula Losada è Jimena de los Infantes: figlia del duchi de Los Infantes, è fidanzata con l’erede dei Luján. È stata cresciuta in vista di un futuro matrimonio e la morte di Tomás, la notte stessa delle nozze, la lascia attonita ma le permette di capire che ha altre aspirazioni, anche se non sa ancora come poterle realizzare.

Alberto Gonzales è Juan Ezquerdo: è il barone di Luján, e il padre di Cruz. Di umili origini, in gioventù ha varcato l’Atlantico e raccolto un’importante fortuna a Cuba. Esigente, manipolatore, astuto, fa tutto solo e soltanto per interesse. La sua assicurazione sulla vita è la figlia, che sfrutta a proprio vantaggio contro il marchese, un uomo che disprezza.

I camerieri e le cameriere de La Promesa

Joaquin Climent è Romulo Baeza: è il maggiordomo del Palazzo de La Promesa. Calmo ed affabile, nasconde gravi peccati che tutti ignorano, tranne Cruz. In tv è stato visto in Fisica o chimica (era Adolfo) ed in Sei Sorelle (era Benjamin).

Maria Castro è Pia Adarre: è la governante de La Promessa. Impeccabile, gentile ed empatica, è amata da tutta la servitù. Nonostante ciò, è minacciata da Petra (Marga Martìnez): la cameriera personale della marchesa desidera ardentemente prenderne il ruolo. Anche Castro ha fatto parte del cast di Sei Sorelle, in cui interpretava Francisca.

Marga Martìnez è Petra Arcos: è la cameriera personale della marchesa. Arrogante, calcolatrice, invidiosa, è disposta a tutto pur di compiacere Sua Signoria. In cambio della ferrea fedeltà, vuole un premio che sembra non arrivare mai: diventare la Governante.

Antonio Velàzquez è Mauro Moreno: è il primo cameriere. Onesto, discreto, introverso, finirà coinvolto in una storia d’amore impossibile, con la più giovane della famiglia Luján. L’attore ha recitato in Tierra de Lobos (era Anibal) e ne Le ragazze del centralino (era Cristòbal).

Sara Sanchez Molina Maria Fernandez: pettegola e sognatrice, è sempre pronta ad incoraggiare i colleghi con la sua arguzia. Diventa il primo sostegno di Jana, al suo arrivo a Palazzo: continuerà ad esserlo quando scoprirà il suo segreto?

Enrique Fortùn è Lope Ruiz: per un breve periodo, è stato valletto a Palazzo. Una passione segreta lo porterà a oltrepassare limiti che non avrebbe mai potuto immaginare.

Laura Simon è Lola Montoro: cameriera, dopo la morte di Tomás cerca di trarre profitto dall’essere stata la sua amante.

Andrea Del Rio è Teresa Villamil: dolce e fedele, arriva a La Promessa per stare vicina a Mauro, non immaginando che l’uomo sia già perdutamente innamorato di Leonor.

Carmen Flores è Simona Martìnez: è la cuoca de La Promessa. Tutti le vogliono bene e la considerano una seconda mamma. Ma la donna custodisce un terribile segreto, che per niente al mondo svelerà ad alcuno.