Come pubblicato in anteprima da TvBlog, il prossimo 17 luglio, su Rai 1, andrà in onda l’edizione 2024 de La Partita del Cuore, il tradizionale appuntamento benefico calcistico che vede protagonista la Nazionale Italiana Cantanti che, per quanto riguarda questa 33esima edizione, affronterà in campo la Nazionale della Politica.

La partita si giocherà allo Stadio Gran Sasso d’Italia – Italo Acconcia dell’Aquila mentre il collegamento avrà inizio alle ore 21:25. La Partita del Cuore torna in onda su Rai 1 a distanza di quattro anni dall’ultima edizione che si svolse in piena pandemia. L’edizione 2021 e 2023 andarono in onda su Mediaset mentre l’edizione 2022 andò in onda sulla Rai ma sul secondo canale.

I proventi dell’evento, che sarà condotto da Eleonora Daniele, saranno destinati a sostegno dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per l’accoglienza delle famiglie dei pazienti, e per l’acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso e gli Ambulatori Pediatrici dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

Quest’anno, La Partita del Cuore sarà anche un evento musicale con una serie di artisti che si esibiranno: Al Bano, Rita Pavone, Riccardo Cocciante, Paolo Vallesi, Amara, Simone Cristicchi ed Edoardo Bennato. Nel corso della serata, verrà ricordato anche Pino D’Angiò, recentemente scomparso, che tra l’altro fu anche uno dei soci fondatori della Nazionale Cantanti.

La telecronaca della Partita del Cuore è affidata ad Alberto Rimedio, la voce delle partite della nazionale azzurra per quanto riguarda la Rai. A bordo campo, invece, troveremo l’imitatrice Francesca Manzini. A Laura Barth, è stata assegnata la postazione Svar Corner, attraverso la quale verranno mostrati gli highlights degli svarioni più divertenti della partita, mentre Alessandra Tripoli si occuperà dei commenti social. La regia è firmata da Angelo Carosi.

Il numero solidale 45585 è già attivo e lo sarà fino al prossimo 17 luglio.

La Partita del Cuore 2024: chi gioca

Per la Nazionale Cantanti, hanno confermato la propria presenza Enrico Ruggeri, Rocco Hunt, Il Tre, Rkomi, Paolo Vallesi, Leo Gassmann, Dolcenera, Moreno il Biondo, Serena Brancale, Petit, Bugo, LDA, Maninni, Pier Paolo Pretelli, Mida, i Bnkr44, Ubaldo Pantani, Moreno e Aka 7even.

Il capitano della Nazionale della Politica, invece, sarà il presidente della Camera e Onorevole Lorenzo Fontana mentre i due mister saranno il presidente del Senato e senatore Ignazio La Russa e il senatore Pier Ferdinando Casini.

Tra i nomi annunciati da TvBlog, ricordiamo anche i ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, il sottosegretario Luigi D’Eramo, Francesco Boccia, Anna Ascani e Marco Furfaro del Partito Democratico, il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il senatore Matteo Richetti, Jacopo Morrone e Alessandro Morelli della Lega e Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle.