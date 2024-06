La Partita del Cuore 2024 sarà trasmessa da Rai1 in prima serata mercoledì 17 luglio. Ecco ospiti, artisti e cantanti che scenderanno in campo

Si giocherà allo stadio Gran Sasso d’Italia-Italo Acconcia de L’Aquila la 33esima edizione della Partita del Cuore, il più importante evento italiano di sport, spettacolo e solidarietà. TvBlog è in grado di anticipare che la manifestazione sarà trasmessa su Rai1 mercoledì 17 luglio alle ore 21.45 e vedrà scendere in campo la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica. Sarà l’occasione per rivivere le emozioni del 1996, quando allo stadio Bentegodi di Verona andò in scena per la Partita del Cuore proprio la sfida tra Cantanti e Politici.

Tutti i proventi della partita solidale andranno a sostegno del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. A produrre l’evento è Settimio Colangelo, mentre per la Nazionale Cantanti è diretta da Gianluca Pecchini.

La Partita del Cuore 2024: chi sarà presente

Tra gli ospiti previsti, Riccardo Cocciante che si esibirà prima e dopo il match. Presente anche Rita pavone. Tra i cantanti pronti a scendere n campo ci saranno Leo Gassmann, Rocco Hunt, Enrico Ruggeri, Bugo, Il Tre, Maninni, Bunker44 e Ubaldo Pantani. Per i politici, invece, sono confermati ad oggi: i ministri Francesco Lollobrigida e Matteo Salvini, il sottosegretario Luigi D’Eramo, il presidente del Senato Ignazio La Russa, Francesco Boccia e Anna Ascani del Pd il presidente della Camera Lorenzo Fontana, il senatore Matteo Richetti, Jacopo Morrone della Lega, Marco Furfaro del Pd, Barbara Floridia del Movimento 5 Stelle e Alessandro Morelli della Lega.

La Partita del Cuore 2024, iniziativa sposata dal direttore dell’Intrattenimento Prime Time Rai Marcello Ciannamea, si giocherà il 16 luglio alle ore 21.00 e sarà quindi trasmessa il giorno dopo in prima serata sulla rete ammiraglia della tv pubblica.