La Nazionale Italiana e Musetti si prendono il centro della scena. Un Matrimonio Esplosivo all’11,3% di Share, Splendida Cornice vicino al 6%. I dati Auditel del 13 novembre 2025

Come direbbe un celebre telecronista: “Ha vinto lo sport”. Questa frase potrebbe riassumere al meglio il palinsesto di giovedì 13 novembre 2025. Questo, televisivamente parlando, è un periodo particolarmente intenso: ci sono tante novità e qualche usato sicuro, in termini di contenuti e contenitori, ma le carte vengono sparigliate dagli eventi sportivi.

Nello specifico: la Nazionale Italiana deve affrontare Moldavia e Norvegia per capire quale sarà il proprio destino nell’ottica Mondiale, successivamente il tennis torna in primo piano con le ATP Finals di Torino. I due eventi, pur essendo di diversa natura, possono sovrapporsi ed essere in palinsesto nella stessa sera. Magari a orari diversi, ma le fasce di pubblico sono quelle. Pertanto l’interesse generale si polarizza.

La Nazionale Italiana e Musetti protagonisti anche in tv

Ecco perché le aziende, Mediaset in testa, cercano di rimandare le produzioni originali. Sanno bene che, di fronte allo sport, non c’è niente in grado di tenere testa sul piccolo schermo. Quindi vanno di certezze o si prendono qualche rischio calcolato. In termini di percentuale, nel giovedì sera la Nazionale Italiana di Calcio – in diretta su Raiuno – conquista il 26,7% di Share. Una percentuale importante, ma in calo rispetto al precedente impegno. Questo perché, su Raidue, si stava giocando il match di ATP Finals tra Alcaraz e Musetti: un confronto che, a Raidue, garantisce il 10% di Share. Numeri piuttosto alti per gli standard del canale che, nei giorni scorsi, anche grazie agli impegni di Sinner ha raggiunto ben altre vette in grado di mettere in difficoltà la concorrenza.

In alternativa alle manifestazioni sportive, Canale 5 propone Un Matrimonio Esplosivo che si attesta sull’11,3% di Share. Anche in questo caso, la percentuale è bassa ma deve considerarsi stimolante data la fitta concorrenza della serata. La Fabbrica di Cioccolato, su Italia Uno, ottiene il 5,4% di Share.

Splendida Cornice si avvicina al 6% di Share

Discorso diverso per Splendida Cornice, programma in costante crescita su Raitre, che arriva al 5,7% di Share. Un punto in più per Dritto e Rovescio, su Rete 4, che arriva al 6,6% di Share. PiazzaPulita su La7 conquista il 4,3% di Share con le inchieste e l’approfondimento a cura di Corrado Formigli.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone Io Prima di Te che conquista il 2,1% di Share. Sul Nove, Save The Dating – Amori in corso, con Marta e Gianluca, totalizza l’1,8% di Share. Sul Canale 20, Dracula Untold ottiene l’1,3% di Share mentre Rai4, con Ritorno in Paradiso e Oltre il Paradiso, non va oltre l’1,2% di Share.

La Ruota della Fortuna non teme la Nazionale

Su Iris, Lo Specialista arriva all’1,2% di Share. RaiMovie propone, invece, Non avrete mai il mio odio e sfiora l’1% di Share. XFactor, con il Live su Sky Uno, si avvicina al 4%. Nel preserale La Ruota della Fortuna resiste al 23,9% di Share. Accusa la presenza della Nazionale Italiana di Calcio rimanendo comunque su certi standard.