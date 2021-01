La musica che gira intorno è il nuovo show televisivo di Fiorella Mannoia che andrà in onda su Rai 1, venerdì 15 e venerdì 22 gennaio 2021, in prima serata. Oggi, giovedì 14 gennaio, si terrà la conferenza stampa di presentazione che TvBlog seguirà in tempo reale.

Il nuovo show della cantautrice romana è stato annunciato in anteprima da TvBlog. La Mannoia, per quanto concerne la stagione televisiva in corso, avrebbe dovuto andare in onda anche lo show Siamo così, con Sabrina Ferilli e Maria De Filippi, evento a favore della lotta contro la violenza sulle donne che, però, è stato cancellato.

In una recente intervista concessa a Io Donna, Fiorella Mannoia ha dichiarato di aver scelto questo titolo (La musica che gira intorno è un brano di Ivano Fossati, pubblicato anche da Mia Martini) perché “ci sono canzoni che ti ritrovi a cantare senza sapere come le hai imparate, tanto fanno parte di noi. La musica ha un potere miracoloso, evoca odori, sapori, luoghi, sensazioni, amori nati e amori finiti. Sarà il racconto di ciò che la musica può fare: ti spinge a pensare, ballare, innamorarti”.

Tra gli ospiti già annunciati troveremo Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Ligabue.

Per Fiorella Mannoia, si tratterà del secondo show televisivo da conduttrice, dopo Un, due, tre… Fiorella!, andato in onda nel 2017 sempre su Rai 1 e condotto con la partecipazione del rapper Clementino, quest’ultimo reduce dal successo di The Voice Senior. Anche Un, due, tre… Fiorella! fu uno show composto da due serate e molti ospiti già visti tre anni e mezzo fa, li ritroveremo al fianco della Mannoia anche in questo show.

Durante la conferenza stampa, interverranno Fiorella Mannoia, Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Claudio Fasulo, vice-direttore di Rai 1, e il regista Duccio Forzano.

TvBlog seguirà in diretta la conferenza stampa a partire dalle ore 12.