Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, andrà in onda su Rai 1, in prime time, a partire dalle ore 21:25, la prima delle due serate di La musica che gira intorno, il nuovo show condotto da Fiorella Mannoia. La seconda serata andrà in onda venerdì prossimo, 22 gennaio.

Insieme ad un ricco cast di ospiti, provenienti sia dal mondo della musica che del cinema, Fiorella Mannoia celebrerà il ruolo e il valore della musica, colonna sonora, nel bene e nel male, di ogni attimo delle nostre vite, rievocando ricordi personali e collettivi attraverso un racconto costruito dalle canzoni e non solo.

Gli ospiti della prima puntata saranno Claudio Baglioni, Alessandro Siani, Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Giorgio Panariello, Marco Mengoni, Marco Giallini, Giorgia, Edoardo Leo, Andrea Bocelli, Sabrina Impacciatore, Achille Lauro, Gigi D’Alessio, Ambra Angiolini, Samuele Bersani, Flavio Insinna e Ligabue.

Lo show andrà in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World, in Roma. La regia di La musica che gira intorno è firmata da Duccio Forzano.

Durante la conferenza stampa di presentazione dello show, Fiorella Mannoia ha anticipato, a grandi linee, i contenuti del suo secondo show televisivo in carriera (il primo fu Uno, due, tre… Fiorella!, andato in onda nel 2017):

La canzone che dà il titolo al programma è stata di ispirazione perché la musica, davvero, gira intorno a noi e non ci lascia mai. Questo programma sarà un momento di riflessione e uno di divertimento, un momento di parola e uno di musica, un momento ci si commuove e un altro momento si ride. Ci saranno molti ospiti, sarà uno spettacolo molto dinamico, uno spettacolo puro. Sarà una festa.

Nella prima puntata in particolare, ci sarà un duetto con Giorgia, con cui la Mannoia duetterà per la prima volta in carriera, e un duetto comico con l’attore Marco Giallini. Gli attori ospiti nello show, inoltre, reciteranno dei monologhi riguardanti anche temi d’attualità.

